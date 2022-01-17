ЗАМАНА - Открыт прием заявок для участия в республиканском проекте «Местные инициативы» в 2022 году

Открыт прием заявок для участия в республиканском проекте «Местные инициативы» в 2022 году

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17 января, 2022. Понедельник 08:22
Открыт прием заявок для участия в республиканском проекте «Местные инициативы» в 2022 году

Минэкономики и территориального развития Дагестана информирует о старте приема документов для участия в проекте «Местные инициативы» в текущем году.

Этот проект проводится в субъекте с 2019 года в целях поддержки органов местного самоуправления и граждан в решении самых важных проблем развития общественной инфраструктуры.

 

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