Этот проект проводится в субъекте с 2019 года в целях поддержки органов местного самоуправления и граждан в решении самых важных проблем развития общественной инфраструктуры.
Открыт прием заявок для участия в республиканском проекте «Местные инициативы» в 2022 году
- Автор Мадина
- 17 января, 2022. Понедельник 08:22
Минэкономики и территориального развития Дагестана информирует о старте приема документов для участия в проекте «Местные инициативы» в текущем году.
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