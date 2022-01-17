Углубленная диспансеризация началась в России осенью прошлого года. За этот период её смогли пройти в поликлиниках более 40 тысяч жителей Дагестана. Этот показатель выше установленного Министерством здравоохранения страны порогового критерия в 60% от планируемого контингента, так как в регионе ее смогли пройти более 80 процента от общего числа подлежащего контингента.
Более 40 тысяч дагестанцев прошли углубленную диспансеризацию
- Автор Мадина
- 17 января, 2022. Понедельник 08:14
Дагестан попал в список лидеров среди регионов России по проведению углубленной диспансеризации граждан.
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