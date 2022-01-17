Более 40 тысяч дагестанцев прошли углубленную диспансеризацию

Углубленная диспансеризация началась в России осенью прошлого года. За этот период её смогли пройти в поликлиниках более 40 тысяч жителей Дагестана. Этот показатель выше установленного Министерством здравоохранения страны порогового критерия в 60% от планируемого контингента, так как в регионе ее смогли пройти более 80 процента от общего числа подлежащего контингента.