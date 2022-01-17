Собрание оргкомитета по проведению Года образования в регионе прошло под руководством Сергея Меликова

«В регионе много проблем в ТЭК, в области земельных отношений, в развитии городов и сел. Существует большая поддержка в этом отношении федерального центра и лично Главы России, который дал поручения в плане социально-экономического развития республики. Но все это будет пустым, если мы уже сейчас не сформируем достойную систему образования. Как бы мы ни работали в определенной сфере, если там не будет людей, которые могут ее развивать, эффекта не будет», – отметил Меликов, приведя в качестве яркого примера этому утверждению туристический бизнес.