«В регионе много проблем в ТЭК, в области земельных отношений, в развитии городов и сел. Существует большая поддержка в этом отношении федерального центра и лично Главы России, который дал поручения в плане социально-экономического развития республики. Но все это будет пустым, если мы уже сейчас не сформируем достойную систему образования. Как бы мы ни работали в определенной сфере, если там не будет людей, которые могут ее развивать, эффекта не будет», – отметил Меликов, приведя в качестве яркого примера этому утверждению туристический бизнес.
Собрание оргкомитета по проведению Года образования в регионе прошло под руководством Сергея Меликова
- Автор Мадина
- 17 января, 2022. Понедельник 02:50
В 2021 году руководитель Дагестана Сергей Меликов подписал постановление об объявлении текущего года Годом образования в Дагестане. В пятницу, 14 января, руководитель республики провел первое совещание организационного комитета по его организации и проведению.
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