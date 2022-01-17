В нем поучаствовали руководители органов власти Дагестана и муфтий республики шейх Ахмад-Хаджи Абдулаев. Причина совещания заключается в обострении ситуации с пандемией по России в целом и некоторый рост количества заболевших за последнюю неделю в Дагестане. Пока, подчеркнул Меликов, резкого увеличения числа случаев заражения в регионе нет, но тенденция к ее снижению приостановлена. Подробнее на сайте.
Глава Дагестана: «Наша позиция не меняется – необходимо беречь здоровье граждан»
- Автор Мадина
- 17 января, 2022. Понедельник 01:45
В субботу, 15 января, лидер РД Сергей Меликов провел собрание на тему противодействия распространению коронавируса в регионе, информирует РИА "Дагестан".
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