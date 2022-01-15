ЗАМАНА - Глава Дагестана принял участие в торжественном мероприятии к 300-летию Прокуратуры России

Глава Дагестана принял участие в торжественном мероприятии к 300-летию Прокуратуры России

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15 января, 2022. Суббота 01:00
Глава Дагестана принял участие в торжественном мероприятии к 300-летию Прокуратуры России

Вчера, 14 января, в русском театре имени Максима Горького провели торжественное мероприятие, которое приурочено к 300-летию Прокуратуры РФ. В нем участвовал руководитель Дагестана Сергей Меликов.

Глава Дагестана принял участие в торжественном мероприятии к 300-летию Прокуратуры России
Общество

Как заявил Меликов, на сегодняшний день прокуратура РФ это сильный, слаженный коллектив единомышленников, который способствует укреплению общественно-политической и социально-экономической стабильности в республике. Далее Сергей Меликов вручил государственные награды пенсионерам ведомства. Например, орден «За заслуги перед Дагестаном» вручили Имаму Яралиеву и Изет Гаджиеву, Почётные Грамоты РД получили Али Сахратулаев и Рамазан Шанавазов, а медаль имени Амет-Хана Султана вручили Тажутдину Бижамову и Усману Мурадову.

 

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