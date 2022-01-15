ЗАМАНА - Роспотребнадзор РД сообщил об опасности использования водопроводной питьевой воды

Роспотребнадзор РД сообщил об опасности использования водопроводной питьевой воды

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15 января, 2022. Суббота 00:54
Роспотребнадзор РД сообщил об опасности использования водопроводной питьевой воды

По сведениям Роспотребнадзора, 15 процентов отобранных проб говорят о том, что вода не отвечает санитарным нормам.

Роспотребнадзор РД сообщил об опасности использования водопроводной питьевой воды
Общество

Особую опасность, отмечает Управление,  вызывают около 15 муниципалитетов, в которых пробы воды говорят о несоответствии ее гигиеническим требованиям. Например, следующие районы и города: Гергебильский, Чародинский, Карабудахкентский, Левашинский, Новолакский, Буйнакский, Хунзахский,  Каякентский, Докузпаринский, Лакский районы, Буйнакск, Избербаш и Дагестанские Огни.

 

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