Особую опасность, отмечает Управление, вызывают около 15 муниципалитетов, в которых пробы воды говорят о несоответствии ее гигиеническим требованиям. Например, следующие районы и города: Гергебильский, Чародинский, Карабудахкентский, Левашинский, Новолакский, Буйнакский, Хунзахский, Каякентский, Докузпаринский, Лакский районы, Буйнакск, Избербаш и Дагестанские Огни.
Роспотребнадзор РД сообщил об опасности использования водопроводной питьевой воды
- Автор Мадина
- 15 января, 2022. Суббота 00:54
По сведениям Роспотребнадзора, 15 процентов отобранных проб говорят о том, что вода не отвечает санитарным нормам.
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