ЗАМАНА - В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в прошлом году отремонтировали 355 улиц

В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в прошлом году отремонтировали 355 улиц

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14 января, 2022. Пятница 14:44
В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в прошлом году отремонтировали 355 улиц

В рамках программы «Мой Дагестан – мои дороги» в прошлом году в республике отремонтировали 355 улиц общей протяжённостью 183 км. 

В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в прошлом году отремонтировали 355 улиц
Общество

За счёт модернизации более 100 улиц с гравийным покрытием были покрыты асфальтом или бетоном. 

На субсидирование ремонта муниципальной улично-дорожной сети в 2021 выделили 1 миллиард 353 млн рублей, из них в 8 городов – 810, 25 миллионов рублей и в 41 муниципальный район – 542,8 миллиона рублей.

Нужно заметить, что важный проект «Мой Дагестан – мои дороги» с успехом реализуется в регионе с 2019 года. В 2021 году на денежные средства, выделенные от транспортного налога, в муниципалитетах и городах республики модернизировали 384 объекта, а в 2019 году – 184.

 

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