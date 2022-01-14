За счёт модернизации более 100 улиц с гравийным покрытием были покрыты асфальтом или бетоном.
На субсидирование ремонта муниципальной улично-дорожной сети в 2021 выделили 1 миллиард 353 млн рублей, из них в 8 городов – 810, 25 миллионов рублей и в 41 муниципальный район – 542,8 миллиона рублей.
Нужно заметить, что важный проект «Мой Дагестан – мои дороги» с успехом реализуется в регионе с 2019 года. В 2021 году на денежные средства, выделенные от транспортного налога, в муниципалитетах и городах республики модернизировали 384 объекта, а в 2019 году – 184.