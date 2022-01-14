В акции приняли участие 499 дагестанцев.
В мероприятии поучаствовали лидер Дагестана Сергей Меликов, премьер-министр региона Абдулпатах Амирханов и его заместители, председатель НС региона Заур Аскендеров вместе с остальными региональными депутатами, лидеры республиканских министерств.
Они исполнили мечты детей: подарили развивающие материалы, музыкальные инструменты, товары для хобби, детские игрушки и гаджеты, спортивный инвентарь и много другого.
Порядка 500 дагестанцев стали участниками Всероссийской акции «Елка желаний»
- Автор Мадина
- 14 января, 2022. Пятница 14:14
В Дагестане провели Всероссийскую акцию «Елка желаний», которая исполняла мечты детей в канун Нового года.
В акции приняли участие 499 дагестанцев.
В мероприятии поучаствовали лидер Дагестана Сергей Меликов, премьер-министр региона Абдулпатах Амирханов и его заместители, председатель НС региона Заур Аскендеров вместе с остальными региональными депутатами, лидеры республиканских министерств.
Они исполнили мечты детей: подарили развивающие материалы, музыкальные инструменты, товары для хобби, детские игрушки и гаджеты, спортивный инвентарь и много другого.
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