Порядка 500 дагестанцев стали участниками Всероссийской акции «Елка желаний»

В Дагестане провели Всероссийскую акцию «Елка желаний», которая исполняла мечты детей в канун Нового года.

В акции приняли участие 499 дагестанцев. В мероприятии поучаствовали лидер Дагестана Сергей Меликов, премьер-министр региона Абдулпатах Амирханов и его заместители, председатель НС региона Заур Аскендеров вместе с остальными региональными депутатами, лидеры республиканских министерств. Они исполнили мечты детей: подарили развивающие материалы, музыкальные инструменты, товары для хобби, детские игрушки и гаджеты, спортивный инвентарь и много другого.

