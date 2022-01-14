ЗАМАНА - Порядка 500 дагестанцев стали участниками Всероссийской акции «Елка желаний»

Порядка 500 дагестанцев стали участниками Всероссийской акции «Елка желаний»

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14 января, 2022. Пятница 14:14
Порядка 500 дагестанцев стали участниками Всероссийской акции «Елка желаний»

В Дагестане провели Всероссийскую акцию «Елка желаний», которая исполняла мечты детей в канун Нового года.

Порядка 500 дагестанцев стали участниками Всероссийской акции «Елка желаний»
Общество

В акции приняли участие 499 дагестанцев. В мероприятии поучаствовали лидер Дагестана Сергей Меликов, премьер-министр региона Абдулпатах Амирханов и его заместители, председатель НС региона Заур Аскендеров вместе с остальными региональными депутатами, лидеры республиканских министерств. Они исполнили мечты детей: подарили развивающие материалы, музыкальные инструменты, товары для хобби, детские игрушки и гаджеты, спортивный инвентарь и много другого.

 

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