ЗАМАНА - Дагестанским предпринимателям сферы туризма поведали о современных требованиях к сервису

Дагестанским предпринимателям сферы туризма поведали о современных требованиях к сервису

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14 января, 2022. Пятница 09:25
Дагестанским предпринимателям сферы туризма поведали о современных требованиях к сервису

В Махачкале прошел семинар для сотрудников туристической индустрии на тему организации качественной работы и увеличения продаж в области туризма в соответствии с нынешними нормами, информирует Национальная ассоциация гостеприимства Северного Кавказа.

Дагестанским предпринимателям сферы туризма поведали о современных требованиях к сервису
Общество

На семинаре выступили следующие специалисты: Наталья Барабанова, уполномоченный представитель Ассоциации Отельеров АМОС на Северном Кавказе, — Анна Наумова, глава направления оптовых продаж Департамента маркетинга АО «Кавказ РФ», — Екатерина Селезнева, руководитель АНО «Возрождение культурных традиций Кавказа». 

Участники мероприятия узнали много полезной информации, например: практика аудита и качества обслуживания отелей, увеличение продаж в области туризма, презентация возможностей курортов Северного Кавказа, мастерство гостеприимства и этнотуризм.

 

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