На семинаре выступили следующие специалисты: — Наталья Барабанова, уполномоченный представитель Ассоциации Отельеров АМОС на Северном Кавказе, — Анна Наумова, глава направления оптовых продаж Департамента маркетинга АО «Кавказ РФ», — Екатерина Селезнева, руководитель АНО «Возрождение культурных традиций Кавказа».
Участники мероприятия узнали много полезной информации, например: практика аудита и качества обслуживания отелей, увеличение продаж в области туризма, презентация возможностей курортов Северного Кавказа, мастерство гостеприимства и этнотуризм.