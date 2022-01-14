ЗАМАНА - Сергей Меликов провел первое заседание Попечительского совета Дагестанского отделения Русского географического общества

Сергей Меликов провел первое заседание Попечительского совета Дагестанского отделения Русского географического общества

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14 января, 2022. Пятница 09:20
Сергей Меликов провел первое заседание Попечительского совета Дагестанского отделения Русского географического общества

Вчера, 13 января, под руководством лидера РД Сергея Меликова провели первое собрание Попечительского совета Республиканского отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

Сергей Меликов провел первое заседание Попечительского совета Дагестанского отделения Русского географического общества
Общество

На собрании утвердили план работы Попечительского совета, председателем которого является Сергей Меликов, на текущий год. В заседании поучаствовали, наряду с остальными сотрудниками государственных и муниципальных органов, научного и бизнес-сообщества, член ГосДумы Федерального Собрания РФ Абдулхаким Гаджиев и глава Департамента республиканского развития «Русского географического общества» Сергей Корлыханов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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