Сергей Меликов провел первое заседание Попечительского совета Дагестанского отделения Русского географического общества

На собрании утвердили план работы Попечительского совета, председателем которого является Сергей Меликов, на текущий год. В заседании поучаствовали, наряду с остальными сотрудниками государственных и муниципальных органов, научного и бизнес-сообщества, член ГосДумы Федерального Собрания РФ Абдулхаким Гаджиев и глава Департамента республиканского развития «Русского географического общества» Сергей Корлыханов. Подробнее можно прочитать тут.