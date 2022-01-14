На собрании утвердили план работы Попечительского совета, председателем которого является Сергей Меликов, на текущий год. В заседании поучаствовали, наряду с остальными сотрудниками государственных и муниципальных органов, научного и бизнес-сообщества, член ГосДумы Федерального Собрания РФ Абдулхаким Гаджиев и глава Департамента республиканского развития «Русского географического общества» Сергей Корлыханов. Подробнее можно прочитать тут.
Сергей Меликов провел первое заседание Попечительского совета Дагестанского отделения Русского географического общества
- Автор Мадина
- 14 января, 2022. Пятница 09:20
Вчера, 13 января, под руководством лидера РД Сергея Меликова провели первое собрание Попечительского совета Республиканского отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
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