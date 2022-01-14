В Дагестане подозреваемым в убийстве учредителя строительной компании предъявили обвинение

Дагестанские следователи предъявили обвинение подозреваемым в убийстве учредителя одной из строительных организаций Мурадхана Ризаева. Один из них объявлен в розыск, информирует СК России по региону.

Накануне появились сведения, что суд в республике арестовал на 2 месяца подозреваемого в убийстве учредителя строительного предприятия. Как заявляет следствие, в октябре прошлого года 51-летний и 36-летний мужчины вступили в предварительный сговор, создали совместный план и распределили роли между собой с целью убийства из корыстных целей Мурадхана Ризаева. Для выполнения своей преступной цели они нашли орудие убийства и автомобиль, чтобы следить за мужчиной. В данный момент идут следственные действия, которые направлены на закрепление доказательственной базы, принимаются меры по выявлению местонахождения сообщника.