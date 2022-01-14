Например, были обсуждены вопросы строительства социальных объектов, которые включены в разные федеральные и региональные проекты. На собрании была поднята тема осуществления капремонта в школах региона в текущем году. Министерство просвещения страны запустило реализацию мероприятий, направленных на осуществление капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений. Федеральное министерство одобрило заявку Дагестана на предоставление субсидии на осуществление капитального ремонта 284 школ республики.
За 2 года в Дагестане проведут капремонт в 284 школах
- Автор Мадина
- 14 января, 2022. Пятница 02:39
Важные темы работы органов исполнительной власти Дагестана обсудили вчера, 13 января, на собрании под руководством премьер-министра региона Абдулпатаха Амирханова.
Последнее от Мадина
- Лидер РД наградил Германа Кириленко орденом «За заслуги перед Дагестаном»
- Более 100 школьников приняли участие в Республиканском этапе ВсОШ по литературе
- «Россети Северный Кавказ» обеспечили надежность электроснабжения трёх районов республики
- В МИД России отказались «прогибаться» под санкционным давлением США
- Трое учителей из Дагестана стали лауреатами конкурса «Учитель-международник»