ЗАМАНА - За 2 года в Дагестане проведут капремонт в 284 школах

За 2 года в Дагестане проведут капремонт в 284 школах

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14 января, 2022. Пятница 02:39
За 2 года в Дагестане проведут капремонт в 284 школах

Важные темы работы органов исполнительной власти Дагестана обсудили вчера, 13 января, на собрании под руководством премьер-министра региона Абдулпатаха Амирханова.

За 2 года в Дагестане проведут капремонт в 284 школах
Общество

Например, были обсуждены вопросы строительства социальных объектов, которые включены в разные федеральные и региональные проекты. На собрании была поднята тема осуществления капремонта в школах региона в текущем году. Министерство просвещения страны запустило реализацию мероприятий, направленных на осуществление капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений. Федеральное министерство одобрило заявку Дагестана на предоставление субсидии на осуществление капитального ремонта 284 школ республики.

 

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