ЗАМАНА - Более 100 школьников приняли участие в Республиканском этапе ВсОШ по литературе

Более 100 школьников приняли участие в Республиканском этапе ВсОШ по литературе

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13 января, 2022. Четверг 16:43
Более 100 школьников приняли участие в Республиканском этапе ВсОШ по литературе

На филологическом факультете ДГПУ провели региональный этап Всероссийской олимпиады для школьников по литературе. В общем в ней участвуют более 100 учащихся со всего Дагестана, информирует пресс-служба университета.

Более 100 школьников приняли участие в Республиканском этапе ВсОШ по литературе
Общество

Олимпиаду провели среди 9, 10 и 11-х классов. Стоит напомнить, что результаты мероприятия будут опубликованы на портале Минобрнауки Дагестана в течение 3 дней. Олимпиада организована Министерством образования и науки региона.

 

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