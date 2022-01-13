Олимпиаду провели среди 9, 10 и 11-х классов. Стоит напомнить, что результаты мероприятия будут опубликованы на портале Минобрнауки Дагестана в течение 3 дней. Олимпиада организована Министерством образования и науки региона.
Более 100 школьников приняли участие в Республиканском этапе ВсОШ по литературе
- Автор Мадина
- 13 января, 2022. Четверг 16:43
На филологическом факультете ДГПУ провели региональный этап Всероссийской олимпиады для школьников по литературе. В общем в ней участвуют более 100 учащихся со всего Дагестана, информирует пресс-служба университета.
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