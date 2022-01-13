Более 100 школьников приняли участие в Республиканском этапе ВсОШ по литературе

Автор Мадина

На филологическом факультете ДГПУ провели региональный этап Всероссийской олимпиады для школьников по литературе. В общем в ней участвуют более 100 учащихся со всего Дагестана, информирует пресс-служба университета.