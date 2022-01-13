«Россети Северный Кавказ» обеспечили надежность электроснабжения трёх районов республики

Для этого организация осуществила ремонт питающих центров на подстанции «Бежта». В общем энергоснабжение от этого объекта охватывает более 6 000 клиентов. Как информирует пресс-служба «Россети Северный Кавказ», размещение новых силовых трансформаторов позволило специалистам в 2 раза улучшить мощность подстанций и уменьшить процент перегруза оборудования.

