ЗАМАНА - «Россети Северный Кавказ» обеспечили надежность электроснабжения трёх районов республики

«Россети Северный Кавказ» обеспечили надежность электроснабжения трёх районов республики

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13 января, 2022. Четверг 16:07
«Россети Северный Кавказ» обеспечили надежность электроснабжения трёх районов республики

«Россети Северный Кавказ» улучшили надежность электроснабжения трёх районов Республики Дагестан: Цунтинского, Гумбетовского и Тларятинского.

«Россети Северный Кавказ» обеспечили надежность электроснабжения трёх районов республики
Общество

Для этого организация осуществила ремонт питающих центров на подстанции «Бежта». В общем энергоснабжение от этого объекта охватывает более 6 000 клиентов. Как информирует пресс-служба «Россети Северный Кавказ», размещение новых силовых трансформаторов позволило специалистам в 2 раза улучшить мощность подстанций и уменьшить процент перегруза оборудования.

 

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