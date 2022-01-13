Для этого организация осуществила ремонт питающих центров на подстанции «Бежта». В общем энергоснабжение от этого объекта охватывает более 6 000 клиентов.
Как информирует пресс-служба «Россети Северный Кавказ», размещение новых силовых трансформаторов позволило специалистам в 2 раза улучшить мощность подстанций и уменьшить процент перегруза оборудования.
«Россети Северный Кавказ» обеспечили надежность электроснабжения трёх районов республики
- Автор Мадина
- 13 января, 2022. Четверг 16:07
«Россети Северный Кавказ» улучшили надежность электроснабжения трёх районов Республики Дагестан: Цунтинского, Гумбетовского и Тларятинского.
Для этого организация осуществила ремонт питающих центров на подстанции «Бежта». В общем энергоснабжение от этого объекта охватывает более 6 000 клиентов.
Как информирует пресс-служба «Россети Северный Кавказ», размещение новых силовых трансформаторов позволило специалистам в 2 раза улучшить мощность подстанций и уменьшить процент перегруза оборудования.
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