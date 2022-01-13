В МИД России отказались «прогибаться» под санкционным давлением США

Российская Федерация найдет альтернативы санкциям со стороны администрации США и не будет прогибаться под американским давлением. Об этом в беседе с RTVI сообщил заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков.