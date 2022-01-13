Дипломат отметил, что Кремль не собирается поддаваться шантажу США. «Наша страна никогда под давлением не прогибалась, никогда не поддавалась на угрозы», — заявил Рябков.
В МИД России отказались «прогибаться» под санкционным давлением США
- Автор Мадина
- 13 января, 2022. Четверг 15:38
Российская Федерация найдет альтернативы санкциям со стороны администрации США и не будет прогибаться под американским давлением. Об этом в беседе с RTVI сообщил заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков.
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