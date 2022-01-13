Трое учителей из Дагестана стали лауреатами конкурса «Учитель-международник»

Мероприятие провели в удаленном формате. Каждый педагог продемонстрировал «Визитную карточку» — презентацию своего учительского опыта и достижений, а также сценарий внеклассного мероприятия воспитательного характера, направленного на знакомство учеников с историей, традициями, культурой и наукой Российской Федерации. Стоит напомнить, что в конкурсе учителей, преподающих разные предметы на русском языке в других странах, принимали участие люди из 34 стран мира и более чем из 600 школ.