Мероприятие провели в удаленном формате. Каждый педагог продемонстрировал «Визитную карточку» — презентацию своего учительского опыта и достижений, а также сценарий внеклассного мероприятия воспитательного характера, направленного на знакомство учеников с историей, традициями, культурой и наукой Российской Федерации. Стоит напомнить, что в конкурсе учителей, преподающих разные предметы на русском языке в других странах, принимали участие люди из 34 стран мира и более чем из 600 школ.
Трое учителей из Дагестана стали лауреатами конкурса «Учитель-международник»
- Автор Мадина
- 13 января, 2022. Четверг 15:12
Объявлены итоги первого Международного конкурса педагогических сотрудников «Учитель-международник». Из 1500 участников отобраны 40 победителей мероприятия, трое из них — уроженцы Дагестана, работающие в школах Республики Таджикистан: Сеид-Загра Асварова (из Дербента), Лейла Гаджиева (Избербаш) и Зиярат Хабирахманова (Кизилюртовский район, село Зубутли-Миатли).
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