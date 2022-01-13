ЗАМАНА - Трое учителей из Дагестана стали лауреатами конкурса «Учитель-международник»

Трое учителей из Дагестана стали лауреатами конкурса «Учитель-международник»

Автор
13 января, 2022. Четверг 15:12
Трое учителей из Дагестана стали лауреатами конкурса «Учитель-международник»

Объявлены итоги первого Международного конкурса педагогических сотрудников «Учитель-международник». Из 1500 участников отобраны 40 победителей мероприятия, трое из них  уроженцы Дагестана, работающие в школах Республики Таджикистан: Сеид-Загра Асварова (из Дербента), Лейла Гаджиева (Избербаш) и Зиярат Хабирахманова (Кизилюртовский район, село Зубутли-Миатли).

Трое учителей из Дагестана стали лауреатами конкурса «Учитель-международник»
Общество

Мероприятие провели в удаленном формате. Каждый педагог продемонстрировал «Визитную карточку»  презентацию своего учительского опыта и достижений, а также сценарий внеклассного мероприятия воспитательного характера, направленного на знакомство учеников с историей, традициями, культурой и наукой Российской Федерации. Стоит напомнить, что в конкурсе учителей, преподающих разные предметы на русском языке в других странах, принимали участие люди из 34 стран мира и более чем из 600 школ.

 

Прочитано 31 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top