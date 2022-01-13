С 2013 года в регионе проводят мероприятия по обеспечению условий доступности приоритетных объектов и услуг в важных областях жизни инвалидов и других маломобильных групп граждан в рамках государственного проекта Дагестана «Доступная среда». Подробный отчет можно прочитать тут.
Информация о реализации госпрограммы Дагестана «Доступная среда»
- Автор Мадина
- 13 января, 2022. Четверг 14:38
Сведения о реализации госпроекта Дагестана «Доступная среда».
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