ЗАМАНА - Информация о реализации госпрограммы Дагестана «Доступная среда»

Информация о реализации госпрограммы Дагестана «Доступная среда»

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13 января, 2022. Четверг 14:38
Информация о реализации госпрограммы Дагестана «Доступная среда»

Сведения о реализации госпроекта Дагестана «Доступная среда».

Информация о реализации госпрограммы Дагестана «Доступная среда»
Общество

С 2013 года в регионе проводят мероприятия по обеспечению условий доступности приоритетных объектов и услуг в важных областях жизни инвалидов и других маломобильных групп граждан в рамках государственного проекта Дагестана «Доступная среда». Подробный отчет можно прочитать тут.

 

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