По итогам 2021 года темп роста объема выпуска продукции на оборонном предприятии Кизляра составил 115,9%

В 2021 году ОАО «Концерн КЭМЗ» включили в рейтинг 67 организаций, которые повышают социальную стабильность Дагестана.

По результатам прошлого года темп роста объема выпуска продукции на самой большой оборонной компании Юга РФ – ОАО «Концерн КЭМЗ» составил 115,9 процента, а по гражданской продукции – 106,6 процента. Организация произвела продукцию на сумму более 3,8 миллиарда рублей. В 2020 году компания произвела продукцию на 32 миллиона рублей. Товаров народного применения - на 42 миллиона рублей.