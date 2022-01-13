ЗАМАНА - По итогам 2021 года темп роста объема выпуска продукции на оборонном предприятии Кизляра составил 115,9%

По итогам 2021 года темп роста объема выпуска продукции на оборонном предприятии Кизляра составил 115,9%

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13 января, 2022. Четверг 14:28
По итогам 2021 года темп роста объема выпуска продукции на оборонном предприятии Кизляра составил 115,9%

В 2021 году ОАО «Концерн КЭМЗ» включили в рейтинг 67 организаций, которые повышают социальную стабильность Дагестана.

По итогам 2021 года темп роста объема выпуска продукции на оборонном предприятии Кизляра составил 115,9%
Общество

По результатам прошлого года темп роста объема выпуска продукции на самой большой оборонной компании Юга РФ – ОАО «Концерн КЭМЗ» составил 115,9 процента, а по гражданской продукции – 106,6 процента. Организация произвела продукцию на сумму более 3,8 миллиарда рублей. В 2020 году компания произвела продукцию на 32 миллиона рублей. Товаров народного применения - на 42 миллиона рублей.

 

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