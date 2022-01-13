ЗАМАНА - Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов поздравил дагестанских журналистов с профессиональным праздником

Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов поздравил дагестанских журналистов с профессиональным праздником

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13 января, 2022. Четверг 12:16
Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов поздравил дагестанских журналистов с профессиональным праздником

Депутат подчеркнул, что этот праздник объединяет всех, чей труд обеспечивает право свободы слова.

Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов поздравил дагестанских журналистов с профессиональным праздником
Общество

«Уважаемые сотрудники средств массовой информации!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!

Этот праздник объединяет людей различных профессий – журналистов, редакторов, работников типографий, распространителей печатных изданий, общественных корреспондентов – всех тех, чей благородный труд обеспечивает одно из основных прав граждан – право свободы слова.

Желаю всем работникам печати интересных и ярких работ, запоминающихся журналистских материалов и неиссякаемой творческой фантазии. Оставайтесь всегда интересными для своих читателей. Желаю вам острого пера, высоких тиражей и рейтингов, а также понимания и поддержки людей, для которых вы трудитесь. Счастья и благополучия вам и вашим близким!», – говорится в тексте поздравления.

 

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