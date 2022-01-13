65 тысяч школьников и студентов в Дагестане подключились к программе «Пушкинская карта»

Автор Мадина

Примерно 65 000 дагестанских школьников и студентов в возрасте 14-22 лет зарегистрировались в программе «Пушкинская карта», а с начала появления программы по «карте» было куплено более 85 тысяч билетов в театры и музеи, информирует пресс-служба Министерства культуры России.