«Большой популярностью у юного поколения пользуется экскурсия в Гуниб (Гунибский район), которая предоставляется Национальным музеем региона имени Тахо-Годи. Также молодые люди с удовольствием посещают парк “Россия – моя история”», – заявляет пресс-служба.
65 тысяч школьников и студентов в Дагестане подключились к программе «Пушкинская карта»
- Автор Мадина
- 13 января, 2022. Четверг 12:07
Примерно 65 000 дагестанских школьников и студентов в возрасте 14-22 лет зарегистрировались в программе «Пушкинская карта», а с начала появления программы по «карте» было куплено более 85 тысяч билетов в театры и музеи, информирует пресс-служба Министерства культуры России.
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