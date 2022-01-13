В своем обращении Меликов подчеркнул важность региональных СМИ, которые формируют мнение и образ дагестанцев для всей страны. Он отметил, что именно национальные издания объединяют народы и граждан по России. Поблагодарив журналистов за их вклад в работу, он пожелал всем здоровья и творческих успехов. Полный текст поздравления можно прочитать тут.
Лидер Дагестана поздравил региональных журналистов с Днем российской печати
- Автор Мадина
- 13 января, 2022. Четверг 11:53
Руководитель Дагестана Сергей Меликов обратился к сотрудникам СМИ республики с поздравительной речью.
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