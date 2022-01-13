Лидер Дагестана поздравил региональных журналистов с Днем российской печати

В своем обращении Меликов подчеркнул важность региональных СМИ, которые формируют мнение и образ дагестанцев для всей страны. Он отметил, что именно национальные издания объединяют народы и граждан по России. Поблагодарив журналистов за их вклад в работу, он пожелал всем здоровья и творческих успехов. Полный текст поздравления можно прочитать тут.