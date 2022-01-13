ЗАМАНА - Премьер-министр РД поздравил сотрудников СМИ с Днем российской печати

Премьер-министр РД поздравил сотрудников СМИ с Днем российской печати

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13 января, 2022. Четверг 11:50
Премьер-министр РД поздравил сотрудников СМИ с Днем российской печати

Премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов поздравил республиканских сотрудников СМИ с Днем российской печати.

Премьер-министр РД поздравил сотрудников СМИ с Днем российской печати
Общество

В своем обращении премьер подчеркнул важность работы журналистов, которые несут информацию для граждан из самых разных точек страны. Отметил он и компетентность республиканских СМИ, которые неоднократно выигрывали в различных конкурсах. Полный текст поздравления можно прочитать тут.

 

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