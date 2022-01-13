Премьер-министр РД поздравил сотрудников СМИ с Днем российской печати

В своем обращении премьер подчеркнул важность работы журналистов, которые несут информацию для граждан из самых разных точек страны. Отметил он и компетентность республиканских СМИ, которые неоднократно выигрывали в различных конкурсах. Полный текст поздравления можно прочитать тут.