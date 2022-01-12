ЗАМАНА - Дагестан готовится принять бизнес-миссию предпринимателей из ОАЭ

Дагестан готовится принять бизнес-миссию предпринимателей из ОАЭ

Автор
12 января, 2022. Среда 16:04
Дагестан готовится принять бизнес-миссию предпринимателей из ОАЭ

Команда предпринимателей из Абу-Даби прилетит в Республику Дагестан с реверсной бизнес-миссией.

Дагестан готовится принять бизнес-миссию предпринимателей из ОАЭ
Общество

По сведениям республиканского Центра поддержки экспорта, в рамках визита в регион гости собираются посетить компании, которые интересны им для заключения контрактов и осуществления экспортных поставок, например, в сфере мебельной торговли, мясной продукции, строительстве, напитков и в туризме.

Кроме того, члены Совета деловых женщин Абу-Даби собираются встретиться с главой ДОО «Опора России», депутаткой Народного Собрания Дагестана Зульгимар Тагибовой, чтобы обсудить тему развития бизнеса и обмена опытом.

 

Прочитано 29 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top