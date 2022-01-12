Дагестан готовится принять бизнес-миссию предпринимателей из ОАЭ

Команда предпринимателей из Абу-Даби прилетит в Республику Дагестан с реверсной бизнес-миссией.

По сведениям республиканского Центра поддержки экспорта, в рамках визита в регион гости собираются посетить компании, которые интересны им для заключения контрактов и осуществления экспортных поставок, например, в сфере мебельной торговли, мясной продукции, строительстве, напитков и в туризме.

Кроме того, члены Совета деловых женщин Абу-Даби собираются встретиться с главой ДОО «Опора России», депутаткой Народного Собрания Дагестана Зульгимар Тагибовой, чтобы обсудить тему развития бизнеса и обмена опытом.