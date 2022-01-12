ЗАМАНА - Единая Россия начнет реализацию народной программы через мобильное приложение

Единая Россия начнет реализацию народной программы через мобильное приложение

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12 января, 2022. Среда 14:15
Единая Россия начнет реализацию народной программы через мобильное приложение

Глава центрального исполнительного комитета «Единая Россия» Александр Сидякин провел собрание с самыми активными клиентами приложения «ВВЕРХ», участники которой обсудили результаты работы за 2021 год, а также тему реализации партийных проектов и народной программы партии благодаря этому приложению.

Единая Россия начнет реализацию народной программы через мобильное приложение
Общество

Результатом обсуждения стало решение о формировании общественного совета проекта «Мобильное приложение «ВВЕРХ», в состав которого войдут активные клиенты – они начнут заниматься развитием программы. А также клуба лидеров «ВВЕРХ» – группы, на площадке которой лидеры рейтинга приложения разных лет смогут видеться, знакомиться, обмениваться идеями и проводить совместную работу.

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