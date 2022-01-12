«Россети Северный Кавказ» готовится к большим изменениям

По сведениям компании Россети, в Дагестане осуществлены изыскательские работы, в рамках которых намечено строительство и ремонт более 5 000 ЛЭП различного напряжения.

Такие работы осуществляются по линии целевой программы уменьшения потерь в сетях ЛЭП. Специалисты заменят старые участки неизолированного провода на самонесущий защищенный и старые опоры ЛЭП. Сам проект также включает в себя процессы по размещению умных счетчиков и формированию необходимой автоматизированной сети.