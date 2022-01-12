Такие работы осуществляются по линии целевой программы уменьшения потерь в сетях ЛЭП. Специалисты заменят старые участки неизолированного провода на самонесущий защищенный и старые опоры ЛЭП. Сам проект также включает в себя процессы по размещению умных счетчиков и формированию необходимой автоматизированной сети.
«Россети Северный Кавказ» готовится к большим изменениям
- Автор Мадина
- 12 января, 2022. Среда 13:41
По сведениям компании Россети, в Дагестане осуществлены изыскательские работы, в рамках которых намечено строительство и ремонт более 5 000 ЛЭП различного напряжения.
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