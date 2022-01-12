ЗАМАНА - Алибулат Бигунилаев занял должность и.о. руководителя торгового порта Махачкалы

Алибулат Бигунилаев занял должность и.о. руководителя торгового порта Махачкалы

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12 января, 2022. Среда 13:20
Алибулат Бигунилаев занял должность и.о. руководителя торгового порта Махачкалы

Алибулат Бигунилаев занял должность и.о. генерального директора Махачкалинского морского торгового порта (ММТП).

Алибулат Бигунилаев занял должность и.о. руководителя торгового порта Махачкалы
Общество

Новый директор ММТП родился в селе Кутиша Левашинского района и работает в порту Махачкалы с 1995 года. С 2012 года пребывал в должности заместителя руководителя по экономике. Стоит напомнить, что экс-глава Махачкалинского порта Мурад Хидиров умер в декабре 2021 года.

 

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