Алибулат Бигунилаев занял должность и.о. руководителя торгового порта Махачкалы

Новый директор ММТП родился в селе Кутиша Левашинского района и работает в порту Махачкалы с 1995 года. С 2012 года пребывал в должности заместителя руководителя по экономике. Стоит напомнить, что экс-глава Махачкалинского порта Мурад Хидиров умер в декабре 2021 года.