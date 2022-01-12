Новый директор ММТП родился в селе Кутиша Левашинского района и работает в порту Махачкалы с 1995 года. С 2012 года пребывал в должности заместителя руководителя по экономике. Стоит напомнить, что экс-глава Махачкалинского порта Мурад Хидиров умер в декабре 2021 года.
Алибулат Бигунилаев занял должность и.о. руководителя торгового порта Махачкалы
- Автор Мадина
- 12 января, 2022. Среда 13:20
Алибулат Бигунилаев занял должность и.о. генерального директора Махачкалинского морского торгового порта (ММТП).
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