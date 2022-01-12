Мэр в своем тексте отметил все улицы, которые вошли в список.
Порядка 23 дворов Махачкалы будут благоустроены в текущем году
- Автор Мадина
- 12 января, 2022. Среда 11:48
В Дагестане благоустроят 23 дворовые территории, информирует мэр Махачкалы Салман Дадаев в своем Instagram-аккаунте.
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