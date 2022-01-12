Рейтинг был подготовлен экспертной сетью «Давыдов.Индекс». Ранжирование осуществлялось совместно с фондом «Петербургская политика».
За декабрь 2021 года Муртазали Рабаданов упоминался в СМИ 14 раз.
Ректор ДГУ Муртазали Рабаданов вошел в топ-50 самых упоминаемых руководителей университетов России в СМИ, информирует пресс-служба вуза.
Рейтинг был подготовлен экспертной сетью «Давыдов.Индекс». Ранжирование осуществлялось совместно с фондом «Петербургская политика».
За декабрь 2021 года Муртазали Рабаданов упоминался в СМИ 14 раз.
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