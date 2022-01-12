ЗАМАНА - Лидер РД поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры региона с профессиональным праздником

Лидер РД поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры региона с профессиональным праздником

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12 января, 2022. Среда 11:42
Лидер РД поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры региона с профессиональным праздником

Руководитель Дагестана поздравил коллектив и ветеранов прокуратуры субъекта с профессиональным праздником.

Лидер РД поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры региона с профессиональным праздником
Общество

В своем обращение Сергей Меликов вспомнил сложные моменты в истории нашей страны и республики, отметив вклад прокуратуры в стабилизации обстановки и укреплении правопорядка в республике. Полный текст поздравления можно прочитать тут.

 

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