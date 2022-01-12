В своем обращение Сергей Меликов вспомнил сложные моменты в истории нашей страны и республики, отметив вклад прокуратуры в стабилизации обстановки и укреплении правопорядка в республике. Полный текст поздравления можно прочитать тут.
Лидер РД поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры региона с профессиональным праздником
- Автор Мадина
- 12 января, 2022. Среда 11:42
Руководитель Дагестана поздравил коллектив и ветеранов прокуратуры субъекта с профессиональным праздником.
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