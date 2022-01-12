ЗАМАНА - Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в пекарне Ленинкента

Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в пекарне Ленинкента

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12 января, 2022. Среда 09:25
Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в пекарне Ленинкента

Прокуратура региона начала проверку сведений о хлопке газовоздушной смеси в пекарне в районе Ленинкент, информирует пресс-служба ведомства.

Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в пекарне Ленинкента
Общество

Стоит напомнить, что инцидент случился в пекарне на улице Совхозной. По полученной информации, есть двое пострадавших, они госпитализированы.

По итогам проверки при наличии оснований прокуратура примет меры.

 

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