Стоит напомнить, что инцидент случился в пекарне на улице Совхозной. По полученной информации, есть двое пострадавших, они госпитализированы.
По итогам проверки при наличии оснований прокуратура примет меры.
Прокуратура региона начала проверку сведений о хлопке газовоздушной смеси в пекарне в районе Ленинкент, информирует пресс-служба ведомства.
Стоит напомнить, что инцидент случился в пекарне на улице Совхозной. По полученной информации, есть двое пострадавших, они госпитализированы.
По итогам проверки при наличии оснований прокуратура примет меры.
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