"Вечная память... На 47-м году жизни умер наш телеведущий Михаил Зеленский", — сообщил Ефимович.
Он также добавил, что смерть произошла скоропостижно.
Известный телеведущий Михаил Зеленский скончался, ему было 47 лет. Об этом информировал заместитель главы телеканала "Россия - Культура" Александр Ефимович в своем аккаунте на Facebook.
"Вечная память... На 47-м году жизни умер наш телеведущий Михаил Зеленский", — сообщил Ефимович.
Он также добавил, что смерть произошла скоропостижно.
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