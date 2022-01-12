ЗАМАНА - Скончался телеведущий ВГТРК Михаил Зеленский

Скончался телеведущий ВГТРК Михаил Зеленский

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12 января, 2022. Среда 01:38
Скончался телеведущий ВГТРК Михаил Зеленский

Известный телеведущий Михаил Зеленский скончался, ему было 47 лет. Об этом информировал заместитель главы телеканала "Россия - Культура" Александр Ефимович в своем аккаунте на Facebook.

Скончался телеведущий ВГТРК Михаил Зеленский
Общество

"Вечная память... На 47-м году жизни умер наш телеведущий Михаил Зеленский", — сообщил Ефимович.

Он также добавил, что смерть произошла скоропостижно.

 

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