Дагестан вновь обновил максимум энергопотребления

Если потребление едва больше 7 миллиардов киловатт.ч, то генерация дошла до 4,8 миллиардов киловатт.ч энергии. Дагестан вынужден покрывать дефицит перетоком мощностей из смежных энергосистем. Нужно заметить, что использование электричества в регионе растет опережающими прогнозы темпами и заметно выше среднероссийских чисел. За 10 лет энергопотребление увеличилось более чем на 40 процентов.