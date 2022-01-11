Если потребление едва больше 7 миллиардов киловатт.ч, то генерация дошла до 4,8 миллиардов киловатт.ч энергии. Дагестан вынужден покрывать дефицит перетоком мощностей из смежных энергосистем. Нужно заметить, что использование электричества в регионе растет опережающими прогнозы темпами и заметно выше среднероссийских чисел. За 10 лет энергопотребление увеличилось более чем на 40 процентов.
Дагестан вновь обновил максимум энергопотребления
- Автор Мадина
- 11 января, 2022. Вторник 17:01
Проектный офис по развитию возобновляемых источников энергии проанализировал общий объем использования электричества в Республике Дагестан. Результат — в 2021 году значительно увеличился дефицит энергомощностей.
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