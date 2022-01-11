ЗАМАНА - В прошлом году в рамках БКД в Дагестане модернизировали более 100 км дорог

В прошлом году в рамках БКД в Дагестане модернизировали более 100 км дорог

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11 января, 2022. Вторник 14:34
В прошлом году в рамках БКД в Дагестане модернизировали более 100 км дорог

В прошлом году по национальной программе «Безопасные качественные дороги» в Дагестане отремонтировали 51 километр автомобильных дорог республиканского значения, а также 54 километра улично-дорожной сети Махачкалы.

В прошлом году в рамках БКД в Дагестане модернизировали более 100 км дорог
Общество

На модернизацию 26 километров улиц Махачкалы дополнительно из резервного фонда Правительства России в 2022 году направили 400 миллионов рублей. Из з федерального и республиканского бюджетов на эти задачи выделили 2469,3 млн рублей.

Так, в 2021 году отремонтировали участки 4-х автомобильных дорог республиканского значения. В том числе и участок длиной 3,8 км автомобильной дороги в обход населенного пункта Манаскент с подъездом к санаторию «Каспий», завершение ремонта намечено на текущий год.

Стоит заметить, что в прошлом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в России комплексно модернизировали 16,5 тыс. километров дорог в 84 регионах страны.

 

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