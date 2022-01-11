В селе Кубачи отремонтируют дорогу к объекту исторического наследия XIV века

В селе Кубачи стартовал ремонт дороги от входных арочных ворот в верхней части до исторического здания XIV века, памятника культурного наследия – Джума-мечети в нижней части населенного пункта, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на представителей актива Кубачи.

«Общая длина дороги более км. Эта тропа важна жителям села и интересна путешественникам, которые идут на экскурсию по старому аулу и к Джума-мечети. Уже реконструировали 70 метров ограды кладбища, осуществлено благоустройство водосточных канав длиной 145 метров, залиты бетонные ступени – в общем 100 штук общей протяженностью 90 метров, размещены подпорные стены длиной 35 метров, проведена подсветка 15 старых домов, которые интересны с точки зрения архитектуры», – заявил источник агентства.