ЗАМАНА - Авария на чиркейском водоводе оставила Буйнакск без воды

Авария на чиркейском водоводе оставила Буйнакск без воды

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11 января, 2022. Вторник 13:01
Авария на чиркейском водоводе оставила Буйнакск без воды

Горожане пребывают без воды из-за произошедшей на чиркейском водоводе аварии. Инцидент случился накануне 10 января, информирует ГУ МЧС РФ по региону.

Авария на чиркейском водоводе оставила Буйнакск без воды
Общество

На текущий момент на месте аварии работают эксперты буйнакского водоканала и ЖКХ города. Примерное время восстановления подачи воды следующее: 17:00 11.01.2022 г.

 

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