На текущий момент на месте аварии работают эксперты буйнакского водоканала и ЖКХ города. Примерное время восстановления подачи воды следующее: 17:00 11.01.2022 г.
Авария на чиркейском водоводе оставила Буйнакск без воды
- Автор Мадина
- 11 января, 2022. Вторник 13:01
Горожане пребывают без воды из-за произошедшей на чиркейском водоводе аварии. Инцидент случился накануне 10 января, информирует ГУ МЧС РФ по региону.
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