Проходной балл ЕГЭ для поступления в вуз на бюджет снизился впервые за 10 лет

Средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджетное отделение в университеты России упал впервые за 10 лет. Об этом говорится в ежегодном докладе о качестве приема в вузы страны за прошлый год, подготовленный НИУ ВШЭ при помощи Министерства образования и науки. Итоги анализа приводит РБК .

В исследование попали 838 вуза, в том числе 404 головных государственных, 345 филиалов и 89 негосударственных университетов. При этом в анализ не вошли военные и творческие вузы, так как, отмечают авторы исследования, ЕГЭ в них — не главный фактор отбора.