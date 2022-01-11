ЗАМАНА - Проходной балл ЕГЭ для поступления в вуз на бюджет снизился впервые за 10 лет

Проходной балл ЕГЭ для поступления в вуз на бюджет снизился впервые за 10 лет

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11 января, 2022. Вторник 10:04
Проходной балл ЕГЭ для поступления в вуз на бюджет снизился впервые за 10 лет

Средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджетное отделение в университеты России упал впервые за 10 лет. Об этом говорится в ежегодном докладе о качестве приема в вузы страны за прошлый год, подготовленный НИУ ВШЭ при помощи Министерства образования и науки. Итоги анализа приводит РБК.

Проходной балл ЕГЭ для поступления в вуз на бюджет снизился впервые за 10 лет
Общество

В исследование попали 838 вуза, в том числе 404 головных государственных, 345 филиалов и 89 негосударственных университетов. При этом в анализ не вошли военные и творческие вузы, так как, отмечают авторы исследования, ЕГЭ в них — не главный фактор отбора.

Как показала статистика, 70,3 - это средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджетное отделение университета в прошлом году.

 

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