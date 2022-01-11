ЗАМАНА - Названо условие введения в РФ карточек на продукты

Названо условие введения в РФ карточек на продукты

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11 января, 2022. Вторник 09:15
Названо условие введения в РФ карточек на продукты

Научный глава Института экономики РАН Руслан Гринберг в интервью РИА Новости обозначил условие, при котором в стране могут появиться карточки на продукты.

Названо условие введения в РФ карточек на продукты
Общество

Как заявил экономист, это может произойти в случае увеличения цен на продуктовые товары. Что касается потребительских цен, если их увеличение продолжится или станет еще быстрее, то руководству РФ придется либо начать субсидировать производство самых важных пищевых товаров, либо появится необходимость вводить в стране карточки на продукты.

 

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