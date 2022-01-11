Как заявил экономист, это может произойти в случае увеличения цен на продуктовые товары. Что касается потребительских цен, если их увеличение продолжится или станет еще быстрее, то руководству РФ придется либо начать субсидировать производство самых важных пищевых товаров, либо появится необходимость вводить в стране карточки на продукты.
Названо условие введения в РФ карточек на продукты
- Автор Мадина
- 11 января, 2022. Вторник 09:15
Научный глава Института экономики РАН Руслан Гринберг в интервью РИА Новости обозначил условие, при котором в стране могут появиться карточки на продукты.
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