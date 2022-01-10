Детский сад на 120 мест откроет свои двери к новому учебному году в селе Мюрего

Автор Мадина

Новый детсад на 120 мест начнет работу осенью в селе Мюрего Сергокалинского района, информирует РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу Управления Правительства региона по капстроительству.