ЗАМАНА - Детский сад на 120 мест откроет свои двери к новому учебному году в селе Мюрего

Детский сад на 120 мест откроет свои двери к новому учебному году в селе Мюрего

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10 января, 2022. Понедельник 17:01
Детский сад на 120 мест откроет свои двери к новому учебному году в селе Мюрего

Новый детсад на 120 мест начнет работу осенью в селе Мюрего Сергокалинского района, информирует РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу Управления Правительства региона по капстроительству.

Детский сад на 120 мест откроет свои двери к новому учебному году в селе Мюрего
Общество

Учреждение строит ФГУП «ГВСУ №4» Министерства обороны РФ. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет более 80 процентов. Идет внутренняя отделка комнат, устройство полов, проводятся электрические и слаботочные сети, приточно-вытяжная вентиляция, благоустраивается территория детского сада.

 

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