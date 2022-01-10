Учреждение строит ФГУП «ГВСУ №4» Министерства обороны РФ. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет более 80 процентов. Идет внутренняя отделка комнат, устройство полов, проводятся электрические и слаботочные сети, приточно-вытяжная вентиляция, благоустраивается территория детского сада.
Детский сад на 120 мест откроет свои двери к новому учебному году в селе Мюрего
- Автор Мадина
- 10 января, 2022. Понедельник 17:01
Новый детсад на 120 мест начнет работу осенью в селе Мюрего Сергокалинского района, информирует РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу Управления Правительства региона по капстроительству.
Последнее от Мадина
- Глава Министерства финансов России подписал указ о руководителе Казначейства РД
- В ВОЗ предрекли трудные месяцы из-за омикрона
- Более 130 тысяч человек посетили Исторический парк в прошлом году
- По факту гибели двух женщин от отравления газом в Хасавюрте проводится проверка
- Детей из малообеспеченных семей Кизляра пригласили на Рождественскую архиерейскую елку