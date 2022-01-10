Вылеты самолетов из Махачкалы в Казахстан временно прекращаются на неизвестный срок, информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу аэропорта "Уйташ".

Вылеты самолетов из Махачкалы в Казахстан временно прекращаются на неизвестный срок, информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу аэропорта "Уйташ".

"Выполнение полетов в Казахстан временно прекращено. На какой срок – пока нет информации", – заявил источник агентства. Массовые митинги в соседней стране начались в первые дни нового года – горожане Жанаозен и Актау на западе страны вышли на улицы из-за двукратного увеличения цен на сжиженный газ.