"Выполнение полетов в Казахстан временно прекращено. На какой срок – пока нет информации", – заявил источник агентства. Массовые митинги в соседней стране начались в первые дни нового года – горожане Жанаозен и Актау на западе страны вышли на улицы из-за двукратного увеличения цен на сжиженный газ.
Авиарейсы из Махачкалы в Казахстан временно приостановили
- Автор Мадина
- 10 января, 2022. Понедельник 14:33
Вылеты самолетов из Махачкалы в Казахстан временно прекращаются на неизвестный срок, информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу аэропорта "Уйташ".
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