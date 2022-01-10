ЗАМАНА - Авиарейсы из Махачкалы в Казахстан временно приостановили

Авиарейсы из Махачкалы в Казахстан временно приостановили

Автор
10 января, 2022. Понедельник 14:33
Авиарейсы из Махачкалы в Казахстан временно приостановили
Вылеты самолетов из Махачкалы в Казахстан временно прекращаются на неизвестный срок, информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу аэропорта "Уйташ".
Авиарейсы из Махачкалы в Казахстан временно приостановили
Общество

"Выполнение полетов в Казахстан временно прекращено. На какой срок – пока нет информации", – заявил источник агентства. Массовые митинги в соседней стране начались в первые дни нового года горожане Жанаозен и Актау на западе страны вышли на улицы из-за двукратного увеличения цен на сжиженный газ. 

 

Прочитано 48 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top