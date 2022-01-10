ЗАМАНА - За новогодние каникулы на дорогах Дагестана случилось 20 аварий с 4 погибшими

За новогодние каникулы на дорогах Дагестана случилось 20 аварий с 4 погибшими

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10 января, 2022. Понедельник 13:43
За новогодние каникулы на дорогах Дагестана случилось 20 аварий с 4 погибшими

С 3 по 9 января текущего года в регионе зафиксировано 20 ДТП, в которых скончались 4 человека, информирует Госавтоинспекция республики.

За новогодние каникулы на дорогах Дагестана случилось 20 аварий с 4 погибшими
Общество

«Произошло 20 аварий, в которых 4 человека скончались, в том числе один ребенок, 26 получили травмы различной степени тяжести, среди них есть 2-е несовершеннолетних», – отмечает ведомство.  В ГИБДД Дагестана призвали всех водителей следовать правилам дорожного движения.

 

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