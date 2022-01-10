За новогодние каникулы на дорогах Дагестана случилось 20 аварий с 4 погибшими

Автор Мадина

С 3 по 9 января текущего года в регионе зафиксировано 20 ДТП, в которых скончались 4 человека, информирует Госавтоинспекция республики.