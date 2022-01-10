Уже в новом учебном году учреждение, построенное ФГУП «ГВСУ №4» Министерством обороны РФ в рамках нацпроекта «Образование», примет 250 малышей. В эти дни в саду идет внутренняя отделка комнат, устройство полов, установка окон и дверей, прокладка электрических и слаботочных сетей, приточно-вытяжной вентиляции. Вместе с этим благоустраивается территория, размещаются площадки для игр и наружные инженерные сети.
Новый детсад в селе Каякент осенью примет 250 малышей
- Автор Мадина
- 10 января, 2022. Понедельник 13:23
Новый детский садик в селе Каякент скоро откроет свои двери, информирует пресс-служба Управления Правительства региона по капстроительству.
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