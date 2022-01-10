Новый детсад в селе Каякент осенью примет 250 малышей

Уже в новом учебном году учреждение, построенное ФГУП «ГВСУ №4» Министерством обороны РФ в рамках нацпроекта «Образование», примет 250 малышей. В эти дни в саду идет внутренняя отделка комнат, устройство полов, установка окон и дверей, прокладка электрических и слаботочных сетей, приточно-вытяжной вентиляции. Вместе с этим благоустраивается территория, размещаются площадки для игр и наружные инженерные сети.