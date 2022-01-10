Полеты будут проводиться раз в неделю — по четвергам на воздушном судне Superjet 100. Вылет из Махачкалы назначен на 16:50, а прибытие в Бухару — в 21:15. Обратный самолет будет вылетать в 22:35 и прибывать в 23:15.