ЗАМАНА - Низами Гаджибалаев занял должность редактора ТАСС по СКФО

Низами Гаджибалаев занял должность редактора ТАСС по СКФО

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10 января, 2022. Понедельник 11:25
Низами Гаджибалаев занял должность редактора ТАСС по СКФО

Экс-глава пресс-службы лидера РД Низами Гаджибалаев занял должность редактора ТАСС по Северному Кавказу.

Низами Гаджибалаев занял должность редактора ТАСС по СКФО
Общество

Он будет заниматься взаимодействием с аппаратом полномочного представителя главы РФ Владимира Путина в СКФО и высшими должными лицами субъектов округа.  Также Гаджибалаев будет координировать деятельность сотрудников ТАСС в СКФО. Сведения о назначении подтвердил сам Низами Гаджибалаев. Стоит напомнить, что Гаджибалаев занимал должность пресс-секретаря руководителя РД с 16 февраля прошлого года, а 6 декабря он уволился по собственному желанию.

 

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