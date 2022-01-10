Он будет заниматься взаимодействием с аппаратом полномочного представителя главы РФ Владимира Путина в СКФО и высшими должными лицами субъектов округа. Также Гаджибалаев будет координировать деятельность сотрудников ТАСС в СКФО. Сведения о назначении подтвердил сам Низами Гаджибалаев. Стоит напомнить, что Гаджибалаев занимал должность пресс-секретаря руководителя РД с 16 февраля прошлого года, а 6 декабря он уволился по собственному желанию.
Низами Гаджибалаев занял должность редактора ТАСС по СКФО
- Автор Мадина
- 10 января, 2022. Понедельник 11:25
Экс-глава пресс-службы лидера РД Низами Гаджибалаев занял должность редактора ТАСС по Северному Кавказу.