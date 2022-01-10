В Дагестане почтили память жертв теракта 9 января 1996 года

Вчера, 9 января, в Кизляре провели траурный митинг в память о жертвах террористического акта 9 января 1996 года, информирует пресс-служба администрации мэрии.

«Жители города возложили цветы к памятнику жертвам теракта. В памятном шествии поучаствовали сотрудники администрации Кизляра, компаний и учреждений города, общественных организаций, депутаты, родственники и друзья погибших во время нападения террористов, бывшие заложники. Возглавил траурное шествие, посвященное 26-й годовщине со дня теракта, мэр Кизляра Александр Шувалов.

Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов к памятнику погибшим в январе 1996 года и памятнику воинам-приморцам, которые погибли в республике в 1999 году за сохранение единства и мира на Кавказе», – заметили в пресс-службе.