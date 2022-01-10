ЗАМАНА - В Дагестане почтили память жертв теракта 9 января 1996 года

В Дагестане почтили память жертв теракта 9 января 1996 года

Автор
10 января, 2022. Понедельник 09:15
В Дагестане почтили память жертв теракта 9 января 1996 года

Вчера, 9 января, в Кизляре провели траурный митинг в память о жертвах террористического акта 9 января 1996 года, информирует пресс-служба администрации мэрии.

В Дагестане почтили память жертв теракта 9 января 1996 года
Общество

«Жители города возложили цветы к памятнику жертвам теракта. В памятном шествии поучаствовали сотрудники администрации Кизляра, компаний и учреждений города, общественных организаций, депутаты, родственники и друзья погибших во время нападения террористов, бывшие заложники. Возглавил траурное шествие, посвященное 26-й годовщине со дня теракта, мэр Кизляра Александр Шувалов.

Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов к памятнику погибшим в январе 1996 года и памятнику воинам-приморцам, которые погибли в республике в 1999 году за сохранение единства и мира на Кавказе», – заметили в пресс-службе.

 

Прочитано 18 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top