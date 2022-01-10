Как сообщают, прибавки к пенсиям для всех разные. Проиндексированные выплаты получат только те пенсионеры, у которых нет работы.
Вся работа будет сделана в автоматическом режиме.
437 000 неработающих пенсионеров Дагестана с начала текущего года получат выплаты проиндексированных страховых пенсий, информирует пресс-служба отделения ПФР по региону.
Как сообщают, прибавки к пенсиям для всех разные. Проиндексированные выплаты получат только те пенсионеры, у которых нет работы.
Вся работа будет сделана в автоматическом режиме.
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