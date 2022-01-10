ЗАМАНА - Более 437 тысяч пенсионеров в Дагестане получат проиндексированные выплаты в текущем году

Более 437 тысяч пенсионеров в Дагестане получат проиндексированные выплаты в текущем году

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10 января, 2022. Понедельник 02:30
Более 437 тысяч пенсионеров в Дагестане получат проиндексированные выплаты в текущем году

437 000 неработающих пенсионеров Дагестана с начала текущего года получат выплаты проиндексированных страховых пенсий, информирует пресс-служба отделения ПФР по региону.

Более 437 тысяч пенсионеров в Дагестане получат проиндексированные выплаты в текущем году
Общество

Как сообщают, прибавки к пенсиям для всех разные. Проиндексированные выплаты получат только те пенсионеры, у которых нет работы. 

Вся работа будет сделана в автоматическом режиме.

 

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