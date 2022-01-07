Глава РФ Владимир Путин поручил кабинету министров и "Газпрому" обсудить возможность ускоренной реализации программ газоснабжения в Республике Дагестан, доложить до 1 марта, соответствующие поручения можно увидеть на портале Кремля.

Глава РФ Владимир Путин поручил кабинету министров и "Газпрому" обсудить возможность ускоренной реализации программ газоснабжения в Республике Дагестан, доложить до 1 марта, соответствующие поручения можно увидеть на портале Кремля.

"Правительству России совместно с компанией "Газпром" рассмотреть возможность ускоренной реализации программ газоснабжения всех населенных пунктов, находящихся на территории Дагестана", — указывается в постановлении.