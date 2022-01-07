"Правительству России совместно с компанией "Газпром" рассмотреть возможность ускоренной реализации программ газоснабжения всех населенных пунктов, находящихся на территории Дагестана", — указывается в постановлении.
Президент РФ поручил рассмотреть вопрос о допинвестициях в энергетику Дагестана
- Автор Мадина
- 07 января, 2022. Пятница 01:21
Глава РФ Владимир Путин поручил кабинету министров и "Газпрому" обсудить возможность ускоренной реализации программ газоснабжения в Республике Дагестан, доложить до 1 марта, соответствующие поручения можно увидеть на портале Кремля.
Доложить об исполнении поручения нужно до 1 марта текущего года. Ответственными за выполнение являются премьер-министр России Михаил Мишустин и руководитель "Газпрома" Алексей Миллер.
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