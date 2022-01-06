ЗАМАНА - Президент РФ наградил Людмилу Ибрагимову орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Президент РФ наградил Людмилу Ибрагимову орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

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06 января, 2022. Четверг 02:33
Президент РФ наградил Людмилу Ибрагимову орденом &quot;За заслуги перед Отечеством&quot; II степени

За серьезный вклад в борьбу с эпидемией коронавируса врач ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Людмила Ибрагимова получила орден "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

Президент РФ наградил Людмилу Ибрагимову орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени
Общество

Постановление о награждении подписал глава России Владимир Путин. Людмила Ибрагимова родилась в Сулейман-Стальском районе Республики Дагестан, занимает должность ведущего научного сотрудника Центра "Диабет и беременность" ФГБУ "НМИЦ эндокринологии". Является кандидатом медицинских наук.

 

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