Постановление о награждении подписал глава России Владимир Путин. Людмила Ибрагимова родилась в Сулейман-Стальском районе Республики Дагестан, занимает должность ведущего научного сотрудника Центра "Диабет и беременность" ФГБУ "НМИЦ эндокринологии". Является кандидатом медицинских наук.
Президент РФ наградил Людмилу Ибрагимову орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени
- Автор Мадина
- 06 января, 2022. Четверг 02:33
За серьезный вклад в борьбу с эпидемией коронавируса врач ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Людмила Ибрагимова получила орден "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
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