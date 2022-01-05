Дагестанцы свободно могут обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу своего муниципального образования в период праздничных выходных. Все контакты ЕДДС можно найти на странице правительства региона в Instagram.
Дагестанские службы ЖКХ в новогодние каникулы работают в штатном режиме
- Автор Мадина
- 05 января, 2022. Среда 01:55
В новогодние каникулы все дагестанские службы ЖКХ работают в штатном режиме. Об этом информируют на официальном аккаунте Instagram Правительства Дагестана.
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