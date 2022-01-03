Как информирует ТАСС, ссылаясь на депутата регионального парламента Зульгимара Тагибову-Ричинскую, первые экскурсии запланировано осуществить в январе. Проект ориентируется на молодое поколение.
Намечается, что маршрут начнется от Вечного Огня в главном парке Махачкалы, где находится Музей боевой славы. На экскурсии поведают о дагестанцах, получивших звание Героя СССР, и о вкладе жителей региона в Победу во Второй мировой войне.
В Дагестане появится турмаршрут «Белые журавли», приуроченный к 100-летию Расула Гамзатова
- Автор Мадина
- 03 января, 2022. Понедельник 00:41
Туристический маршрут «Белые журавли», который приурочен к юбилею поэта Расула Гамзатова, появится в Дагестане.
Как информирует ТАСС, ссылаясь на депутата регионального парламента Зульгимара Тагибову-Ричинскую, первые экскурсии запланировано осуществить в январе. Проект ориентируется на молодое поколение.
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