ЗАМАНА - В Дагестане появится турмаршрут «Белые журавли», приуроченный к 100-летию Расула Гамзатова

В Дагестане появится турмаршрут «Белые журавли», приуроченный к 100-летию Расула Гамзатова

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03 января, 2022. Понедельник 00:41
В Дагестане появится турмаршрут «Белые журавли», приуроченный к 100-летию Расула Гамзатова

Туристический маршрут «Белые журавли», который приурочен к юбилею поэта Расула Гамзатова, появится в Дагестане.

В Дагестане появится турмаршрут «Белые журавли», приуроченный к 100-летию Расула Гамзатова
Общество

Как информирует ТАСС, ссылаясь на депутата регионального парламента Зульгимара Тагибову-Ричинскую, первые экскурсии запланировано осуществить в январе. Проект ориентируется на молодое поколение.

Намечается, что маршрут начнется от Вечного Огня в главном парке Махачкалы, где находится Музей боевой славы. На экскурсии поведают о дагестанцах, получивших звание Героя СССР, и о вкладе жителей региона в Победу во Второй мировой войне.

 

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