В Дагестане появится турмаршрут «Белые журавли», приуроченный к 100-летию Расула Гамзатова

Как информирует ТАСС, ссылаясь на депутата регионального парламента Зульгимара Тагибову-Ричинскую, первые экскурсии запланировано осуществить в январе. Проект ориентируется на молодое поколение.



Намечается, что маршрут начнется от Вечного Огня в главном парке Махачкалы, где находится Музей боевой славы. На экскурсии поведают о дагестанцах, получивших звание Героя СССР, и о вкладе жителей региона в Победу во Второй мировой войне.