ЗАМАНА - В Кизляре открыли детский сад «Семицветик» на 100 мест

В Кизляре открыли детский сад «Семицветик» на 100 мест

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02 января, 2022. Воскресенье 01:55
В Кизляре открыли детский сад «Семицветик» на 100 мест

В Кизляре открыл свои двери детский сад, который обеспечил новые рабочие места 30 горожанам. 

В Кизляре открыли детский сад «Семицветик» на 100 мест
Общество

Нужно отметить, что дошкольное учреждение «Семицветик» отвечает всем современным требованиям качества и безопасности. В детском саду есть столовая, медицинский кабинет, хозяйственные комнаты, спортивный зал. Столовые укомплектованы необходимым оборудованием и рассчитаны на полный цикл приготовления блюд.

 

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