Нужно отметить, что дошкольное учреждение «Семицветик» отвечает всем современным требованиям качества и безопасности. В детском саду есть столовая, медицинский кабинет, хозяйственные комнаты, спортивный зал. Столовые укомплектованы необходимым оборудованием и рассчитаны на полный цикл приготовления блюд.
В Кизляре открыли детский сад «Семицветик» на 100 мест
- Автор Мадина
- 02 января, 2022. Воскресенье 01:55
В Кизляре открыл свои двери детский сад, который обеспечил новые рабочие места 30 горожанам.
Последнее от Мадина
- Береговой ракетный комплекс начал дежурство в Дагестане
- Премьер-министр РД вручил награды сотрудникам МФЦ
- Владимир Путин сообщил Джо Байдену о возможности полного разрыва отношений с США в случае новых санкций
- Глава Минкультуры РД Зарема Бутаева поддержала акцию «Елка желаний»
- Депутаты вручили подарки для детей дагестанских медиков из «красных зон»